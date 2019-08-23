На Кинбурнской косе мужчина потерял сознание во время дайвинга – спасти его не удалось

Николаевские спасатели транспортировали с Кинбурнской косы мужчину, которому стало плохо во время занятия дайвингом. Его жизнь спасти не удалось.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В четверг, 22 августа, в 13:25 спасателям сообщили, что с Кинбурнской косы нужно срочно эвакуировать в Очаков мужчину, потерявшего сознание во время занятия дайвингом в акватории Черного моря.

Спасатели 22-й государственной пожарно-спасательной части на спасательном катере UMS-600 добрались на полуостров и перевезли 35-летнего мужчину на сушу, где его уже ждала карета скорой медицинской помощи.

Несмотря на принятие реанимационных мероприятий со стороны медиков жизнь мужчины спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в Бугском лимане едва не утонули двое людей – одному из них стало плохо в воде.