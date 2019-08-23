В польских Татрах из-за ударов молний пострадали более 150-ти человек - есть погибшие, среди них - дети

В Польше, в горном массиве Татры около 150-ти человек пострадали от ударов молний, и по меньшей мере четыре человека погибли. Среди них – двое детей.

Об этом сообщает «RMF24».

Погибшие – женщины 46 и 24-х лет, а также двое 10-летних детей. Они приехали из различных регионов Польши. По предварительной информации, также погиб гражданин Чехии.

Медики оказали первую помощь 150-ти людям, а для дальнейшего лечения 56 человек были направлены в больницы. Госпитализированными остаются 34 человека.

Отмечается, что многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии – у них переломы, внутренние травмы и ожоги. Нескольких уже прооперировали.

Напомним, в Витовском районе Николаева, 8 июля молния убила 18-летнего парня, который пас скот. А Ивано-Франковской области молния ударила в остановку, убив троих человек.