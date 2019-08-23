На Николаевщине спасатели через окно залезли в квартиру, в которой оказалась закрыта двухлетняя девочка

В селе Кривое Озеро в четверг, 22 августа, спасатели помогли открыть дверь в квартиру, в которой остался маленький ребёнок.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 18:85 спасателям сообщили, что по улице Маяковского в квартире захлопнулась дверь, а в середине остался двухлетний ребенок. Как оказалось, семья возвращалась с прогулки, мать завела дочь в квартиру, а сама вернулась забрать коляску. В то же время двери закрылись.

Спасатели 18-й государственной пожарно-спасательной части с помощью лестницы через окно попали в квартиру и открыли дверь изнутри. Малыш счастливо встретился с мамой, которая поблагодарила спасателей за помощь.

Ранее сообщалось, что в Николаеве школьник полез на крышу, чтобы достать игрушку, а слезть не смог – пришлось привлечь спасателей.