В Германии 8-летний мальчик взял родительскую машину и разогнался на трассе до 140 километров в час

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на полицию города Зоест.

В милицию обратилась мать мальчика, которая заметила, что он исчез вместе с машиной. В то же время его нашли на автобане, припаркованным на обочине — он включил аварийный сигнал и выставил предупредительный треугольник.

Оказалось, что мальчик, который украл «Volkswagen Golf» с автоматической коробкой передач, разогнался до 140 километров в час, после чего стал плохо справляться с управлением, поэтому решил остановиться.

Когда к парню обратились полицейские, он сказал им: «Я просто хотел немного покататься». После этого он расплакался.

Мать рассказала, что сын регулярно занимается картингом, а также она призналась, что на частной территории он уже управлял настоящим автомобилем. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Индии 22-летний парень утопил подаренный родителями «BMW» – он хотел более дорогой «Jaguar».