Житель Николаевщины во время рыбалки обнаружил минометную мину

В Николаевской области житель села Голосково Кривоозерского района во время рыбалки нашел минометную мину калибром 82 мм времен прошлых войн.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Как оказалось, после того, как сошла вода, взрывоопасный предмет вымыло у берега реки Южный Буг. Спасатели изъяли опасную находку и уничтожили её путем контролируемого подрыва.

Напомним, что ранее николаевец искал металлолом, а наткнулся на 12 минометных мин.