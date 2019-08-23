Врачи из Архангельской больницы рассказали о «радиоактивных» пациентах, доставленных после инцидента в Северодвинске

8 августа на военном полигоне под Северодвинском во время испытания реактивной установки произошел взрыв. Пресс-служба администрации Северодвинска сообщила о кратковременном повышении радиационного фона. Но врачам, которым привезли пострадавших, не сказали, что пациенты являются источником радиоактивного излучения.

Об этом сообщает «BBC», ссылаясь на слова анонимных источников из персонала больницы.

Медперсонал сообщил, что всего с зараженными радиацией контактировали, по меньшей мере, 90 человек. Среди них – обычные посетители больницы, ожидавшие в приемном покое, куда доставили пострадавших военных.

«В 12 часов дня стало известно о дозах радиации, а в 16:35 они поступили в больницу», - рассказали собеседники Би-би-си.

Примерно через час после того, как пациентов привезли в больницу, врачи поняли, что у пострадавших лучевая болезнь.

«Картина лучевого поражения развивалась по часам. Доза радиации была очень большой. Берутся анализы и видно, как гибнет этот росток. Это означает - очень большая доза радиации», - рассказали они.

После того, как пострадавших увезли в Москву, в этой части больницы провели дезактивацию.

«Дезактивацию проводили военные, Роспотребнадзор и военные службы Северодвинска. Это было 10-го и 12 августа», - рассказал один из собеседников «Би-би-си».

«Наши санитарочки, им же совет был нужен, это простые деревенские люди, они хватали эти мешки и охапками их выносили, и не один день - два дня. А они же все фонят, бета-излучение, на 20 сантиметров, 5 сантиметров! Ну кто-то хоть бы дал команду: ребята, стоять, не дотрагиваться», - возмущается другой собеседник издания.

Один из собеседников сообщил, что персонал больницы испытал сильный стресс, многие врачи находятся в тяжелом психологическом состоянии. Причиной этого состояния он назвал именно то, что от персонала скрыли ради сохранения гостайны информацию, которая имела отношение к их безопасности.

«Это полный беспредел со стороны нашего чиновничества», - отметил медик.

По словам медиков, действия в случае радиоактивного заражения прописаны в разделе «Организация и тактика медицинской службы» (ОТМС) военно-медицинской службы.

«Это очень жесткие документы. Где должна проводиться дезактивация, какими средствами, какой контроль. Она может быть не одинарной».

По их словам, медиков вместе с оборудованием можно было вызвать на место происшествия, обеспечив им надлежащую защиту.

Напомним, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом», а еще трое сотрудников получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После, Росгидромет обнаружил в Архангельске и Северодвинске повышенное бета-излучение, а государственные органы распространяют в СМИ неполную информацию о радиоактивном загрязнении в этих областях.

А врачей Архангельской областной больницы в России не предупредили, что после взрыва ракеты в Северодвинске, к ним отправили зараженных радиацией пациентов.

Кроме того, в Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в РФ. Загрязнение могло дойти до Украины.