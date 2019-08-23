Во Львове автомобиль патрульной полиции сбил двух женщин на пешеходном переходе

Во Львове автомобиль полиции сбил двух женщин. На месте аварии есть пешеходный переход, который регулируется светофором, однако он не работал из-за сбоя. В результате автомобиль сбил пешеходов, когда они пытались перейти дорогу.

Об этом сообщает «Дивись Info».

Как сообщает координатор портала «Варта-1» Игорь Зинкевич, на месте аварии есть пешеходный переход, который регулируется светофором, однако он не работал. Как отмечают люди в комментариях под постом очевидца, Виктории Балицкой, в Facebook, светофор на этом участке практически никогда не работает.

«Двух женщин забрали в больницу. На место вызвали ГБР», - прокомментировала происшествие пресс-секретарь патрульной полиции Екатерина Рыбий.

Напомним, во вторник, 20 августа, в Киеве недалеко от станции метро «Академгородок» произошло ДТП со смертельным исходом. Седан Mercedes сбил девушку-пешехода и протащил ее на капоте несколько сотен метров. Потерпевшая скончалась на месте. От столкновения ей оторвало ногу.