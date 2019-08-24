Спасатели Николаевщины за сутки ликвидировали пять пожаров в домах и квартирах – в одном из них пострадал мужчина

За прошедшие сутки, 23 августа, в Николаевской области спасатели пять раз тушили пожары в частных секторах. В одном из них пострадал мужчина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

Первый случай произошел в 21:46. По экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре балкона на 9 этаже жилого дома на улице Энергетиков в Южноукраинске. Как выяснилось по прибытию пожарными 25-й государственной пожарно-спасательной части, огнем охвачен балкон и есть угроза распространения пламени в квартиру. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения пожара. В 21:53 пожар площадью 4 квадратных метра локализовали, в 21:54 - ликвидировали. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС работало две единицы техники и 10 человек личного состава. Дополнительно привлечены сотрудники полиции, аварийная бригада «Николаевоблэнерго» и карета скорой медицинской помощи.

Еще один случай произошел в 22:39. В Службу спасения поступило сообщение о пожаре на переулке березовом в Первомайске. По вызову направлен дежурный караул 23-й пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем охвачен жилой дом, а рядом находится 59-летний мужчина с ожогами конечностей 2-й степени. Спасатели сразу вызвали к месту происшествия бригаду скорой медицинской помощи. В 22:48 пожар на площади 25 квадратных метров локализовали, а в 23:08 полностью ликвидировали. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС работала одна единица техники и пять человек личного состава. Дополнительно на месте происшествия работали сотрудники Главного управления Национальной полиции и работники скорой медицинской помощи.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина, пытаясь потушить пожар своего гаража, получил ожоги.