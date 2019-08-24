В Николаеве из-за незначительного ДТП на Ингульском мосту было затруднено движение

В Николаеве 23 августа, в субботу, на Ингульском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «ВАЗ-2107» и «Opel».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ-2107» въехал в «Opel». Оба автомобиля получили механические повреждения

В результате дорожно-транспортного происшествия и последующих разбирательств на мосту было частично затруднено движение для другого транспорта.

Напомним, в селе Васильевка Снигиревского района с 23 августа ограничили движение большегрузного транспорта из-за разрушения понтонного моста через реку Ингулец.