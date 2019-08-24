Возле Николаева снова горит свалка

В субботу, 24 августа, произошел пожар на территории свалки в селе Весняное Николаевского района.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 13:40 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» на улице Новой. На месте происшествия работает одна единица техники и четыре человека личного состава от 19-й государственной пожарно-спасательной части. На данный момент проводится локализация пожара.

Напомним, 1 мая на полигоне твердых бытовых отходов возле Николаева произошел обвал мусора, вследствие чего погиб девятилетний ребенок.

Ребенок, который погиб на полигоне твердых бытовых отходов в пригороде Николаева, попал туда вместе с группой лиц ромской национальности через забор.

Из-за инцидента, 2 мая, в Николаевском городском совете экстренно собрали комиссию по вопросам ЖКХ из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло на свалке ТБО 1 мая, в результате которого погиб 9-летний ребенок. Однако никаких конкретных решений принято не было, члены комиссии сошлись на том, что они выедут на место трагедии в понедельник.

Кроме того, директора КП Андрея Цизина отстранили от должности, а его обязанности будет выполнять его первый заместитель Максим Дедусь.

Также стало известно, что мать погибшего на свалке ребенка ранее лишили родительских прав.

К тому же в Николаевской мэрии попросили «Николаевкоммунтранс» заделать дыру в заборе на свалке и подсчитать, во сколько обойдется охрана. Но 4 мая стало известно, что неизвестные проделали новые дырки в заборе вокруг мусорного полигона и даже устроили подкоп.