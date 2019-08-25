В Николаева женщина нашла во дворе частного дома два артиллерийских снаряда

Жительница Николаева во время хозяйственных работ во дворе частного дома по улице Теплой в Ингульском районе Николаева обнаружила два артиллерийских снаряда калибром 76 мм времен прошлых войн.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Об опасной находке она сообщила по экстренному номеру 101.

В пятницу, 23 августа пиротехники аварийной части аварийного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили эти два артиллерийских снаряда.

Напомним, ранее житель Николаевщины во время поиска металлолома наткнулся на снаряды времен Второй мировой войны.