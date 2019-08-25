В Николаеве лаборант получила тяжелые травмы в школе – упала с лестницы, когда вешала тюль

Иллюстрация В Николаевской общеобразовательной школе I-III ступеней №48 лаборант получила тяжелые травмы.

Об этом сообщает управление Госструда в Николаевской области.

Отмечается, что лаборант оформляла окно тюлем и упала с лестницы. В результате падения женщина получила тяжелые травмы.

Комиссия по специальному расследованию несчастного случая, образованная приказом Управления Гоструда в Николаевской области, выясняет причины и обстоятельства происшествия, которые привели к травмированию лаборанта в школе.

Расследование несчастного случая проводится в соответствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 № 337.

Напомним, что в Николаеве проводят специальное расследование несчастного случая, произошедшего с 73-летней воспитательницей детского сада №95.