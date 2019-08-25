В Кривом Роге дотла сгорела деревянная церковь УПЦ МП

В воскресенье, 25 августа, в Кривом Роге на Днепропетровщине полностью сгорела деревянная церковь князей Бориса и Глеба УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре поступило в 4:22. По указанному адресу немедленно направлены пожарные 17-й и 61-й государственных пожарно-спасательных частей. Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Пожар тушили почти два часа 11 спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, как в Киевской области из-за удара молнии сгорела Свято-Троицкая церковь.