В Гонконге впервые при разгоне демонстрантов применили огнестрельное оружие

Полиция Гонконга впервые как минимум один применила огнестрельное оружие в ходе разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города.

Об этом сообщает агентство «France Presse», передает УП.

«Мой коллега только что произвел выстрел из пистолета», - сообщил журналистам представитель правоохранительных органов Гонконга.

При этом о пострадавших пока не сообщается.

Ранее местное телевидение сообщило о применении спецмашин с водометами для разгона акций протеста. В зону беспорядков были выдвинуты два модифицированных грузовика «Mercedes-Benz», каждый из которых оснащен 15 водяными пушками.

Напомним, после акции протеста в Гонконге вооруженная дубинками толпа напала на людей на станции метро Yuen Long. Госпитализированы 45 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Массовые акции проходят против законопроекта об экстрадиции. Его принятие позволит властям выдавать правительству скрывающихся в Гонконге китайцев, которые ранее бежали с материка. После первой волны протестов власти заявили, что законопроект заморожен, сейчас активисты требуют его полной отмены.