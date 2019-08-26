В Николаеве водитель легковушки не справился с управлением и въехал в ограждение

В Николаеве утром в понедельник, 26 августа, легковушка врезалась в металлическое ограждение.

Об этом сообщается в паблике h.nikolaev.

Около 05:50 автомобиль врезался в ограждение на Кульбакинском повороте, едва не сбив женщину с ребёнком.

В патрульной полиции Николаева «Преступности.НЕТ» подтвердили, что водитель превысил скорость и, не справившись с управлением, въехал в ограждение.

В результате происшествия никто не пострадал. На водителя составили админпротокол по статье 124 («Нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества») КУоАП.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пьяный водитель на «Audi» врезался в припаркованный автомобиль и дерево – пострадала девушка-пешеход и её мать.

Полиция опубликовала видео ужасного ДТП, а суд арестовал с залогом водителя «Audi». Сообщалось, что девушка, пострадавшая во время ДТП, находится в состоянии средней тяжести.