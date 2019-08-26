В России подтвердили повышение радиационного фонда после взрыва в Северодвинске

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердила повышение радиоактивного фона после взрыва, который произошел 8 августа на полигоне ВМФ под Северодвинском.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ). Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения МАЭД 8 августа 2019 года в Северодвинске», — сказано в сообщении.

Обстановка с радиацией оценивалась ведомством в период с 8 по 23 августа.

Напомним, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом», а еще трое сотрудников получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После, Росгидромет обнаружил в Архангельске и Северодвинске повышенное бета-излучение, а государственные органы распространяют в СМИ неполную информацию о радиоактивном загрязнении в этих областях.

А врачей Архангельской областной больницы в России не предупредили, что после взрыва ракеты в Северодвинске, к ним отправили зараженных радиацией пациентов.

Кроме того, в Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в РФ. Загрязнение могло дойти до Украины.