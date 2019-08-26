На Николаевщине за сутки произошло 11 пожаров в экосистемах

В Николаевской области за сутки 25 августа произошло 11 пожаров в природных экосистемах.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Жара и наличие ветра на открытых территориях, способствуют возникновению возгораний сухой травы, мусора, кустарников, камыша и распространению огня на значительные территории. 25 августа общая площадь подобных пожаров составила 32,5 гектар.

Наиболее интенсивные возгорания были в Вознесенском, Новоодесском, Еланецком, Николаевском, Очаковском, Братском, Березнеговатском районах области и в городах Николаев и Вознесенск.

Также неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности во время отдыха на природе привели также к возгоранию хвойной подстилки в Витовском районе и микрорайоне Матвеевка ГП «Николаевское ЛГ» Баловно-Матвеевского лесного урочища. Площадь, по которой прошел огонь составила 800 квадратных метров.

Подразделениями Главного управления ГСЧС в Николаевской области обеспечено оперативное реагирование на все случаи возгорания, и в кратчайшие сроки ликвидировано горение.

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку пожар наносит потерь всему живому, а едкий дым загрязняет воздух углекислым газом и тяжелыми металлами, которые в свою очередь вредят здоровью людей.

Напомним, как николаевские спасатели потушили пожар в Балабановском лесу – возгорания в нем возникли одновременно в разных местах.