Житель Николаевщины отдыхал на берегу Ингула и нашел артиллерийский снаряд

Житель Николаевщины 24 августа нашел на берегу речки Ингул артиллерийский снаряд.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

43-летний мужчина нашел 152-мм снаряд времен прошлых войн во время отдыха на берегу реки и около 12:00 о находке сообщили спасателям.

Прибыв на место, группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения обследовано место находки на возможное наличие дополнительных «отзывов войны». 25 августа в 11:15 взрывоопасный предмет уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, как в Николаеве женщина нашла во дворе частного дома два артиллерийских снаряда.