За два дня на Николаевщине утонули четыре человека

В течение 25 и 26 августа в Николаевской области утонули четыре человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Происшествия произошли в Витовском и Братском районах области и в городе Николаеве.

Для поисковых работ привлекались дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части, аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и водолазно-спасательное отделение Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели призвали любителей летнего пляжного отдыха соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Напомним, как в акватории реки Ингул, около посёлка Мешково-Погорелово 26 августа обнаружили тело мужчины.