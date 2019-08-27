В США полиция развернула операцию со спецназом и броневиками после сообщения коллеги о ранении – оказалось, он соврал

В прошлую среду американские правоохранители развернули масштабную операцию в Лос-Анджелесе после того, как один из полицейских сообщил, что его подстрелил снайпер. Теперь выяснилось, что он все придумал.

Об этом сообщает BBC.

«Меня ранили в правое плечо. Думаю, стреляют из окна квартиры», - заявлял Анхель Рейноса через полицейскую рацию.

После этого сообщения правоохранители начали операцию по выявлению снайперов в доме, на который указал Рейноса. К зданию подтянули спецназовцев и бронетехнику.

Самого Рейноса сразу же отвезли в больницу. Однако в какой-то момент выяснилось, что никаких ран у полицейского нет.

Рейноса впоследствии признал, что историю о ранении придумал, а дырки на своей рубашке вырезал ножом - чтобы сымитировать отверстия от пуль.

Непонятно, почему правоохранителям понадобилось так много времени, чтобы понять, что никаких ранений в их коллеги нет, а вся его история - выдумка.

В полиции говорят, что до сих пор не смогли выяснить, чем руководствовался Рейноса, когда врал, и зачем ему это понадобилось. Сейчас полицейского отстранили от исполнения обязанностей. Относительно него возбуждено уголовное дело.

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