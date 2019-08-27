Пьяные николаевцы на «ВАЗ» убегали от полиции через дворы многоэтажек – водитель скрылся, а пассажиру горожане устроили самосуд

В Николаеве местные жители побили пассажира «ВАЗ», водитель которого убегал от полиции через двор, в котором находились много детей.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

В Instagram на странице h.nikolaev сообщается, что вечером 26 августа пьяный водитель «ВАЗ-2106» начал убегать от полиции в районе Площади Победы и пытался скрыться от патрульных во дворах многоэтажных домов.

Водитель начал ехать по тротуарам, а во дворе на тот момент были дети. Далее они бросили автомобиль и начали бежать – пассажира поймали местные жители, а водитель сбежал.

На опубликованном в соцсети видео зафиксировано, как во дворе стоит «ВАЗ» нарушителя и патрульный автомобиль. Один из задержанных лежит на земле, а в его адрес мужчины эмоционально высказывают возмущение побегом на автомобиле через двор, где много детей. Также видно, как один из мужчин ударил задержанного ногой.

В УПП редакции «Преступности.НЕТ» сообщили, что погоню начали из-за нарушения водителем Правил дорожного движения и подтвердили информацию, что люди самостоятельно поймали пассажира и устроили ему подобие самосуда. Патрульные разняли местных жителей от пассажира «ВАЗ».

Административный протокол на водителя не составляли, поскольку он сбежал и его личность еще не установлена.

Напомним, как во Львове очевидцы ДТП намеревались устроить самосуд над рекордно пьяным водителем.