На Николаевщине во дворе частного дома горел автомобиль

Вечером в понедельник, 26 августа, во Врадиевке произошел пожар автомобиля на территории частного сектора.

Об этом сообщает Главное управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 20:10 на линию «101» поступила информация о пожаре автомобиля «Opel Kadett» на территории частного домовладения по улице Парковой.

По вызову выехал дежурный караул 13-й государственной пожарно-спасательной части. В 20:25 спасатели пожар локализовали, в 20:30 - ликвидировали. Пожарные не допустили переброски огня на рядом расположенные гараж, летнюю кухню и частный жилой дом.

От ГСЧС задействовались четыре человека личного состава и одна единица техники. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что ранее в Баштанке ночью горел «ВАЗ» с газовым баллоном – пожарным удалось предотвратить взрыв.