В Николаеве разыскивают ушедшего из дома 14-летнего подростка

В Николаеве разыскивают 14-летнего Александра Федана, который пропал без вести.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Федан Александр Геннадиевич 2005 года рождения 26 августа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: худощавого телосложения, волосы русые, глаза светлые.

Был одет в футболку темно-синего цвета, велосипедные шорты, коричневая обувь.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь в розыске несовершеннолетнего, полезную для следствия информацию предоставить в Корабельный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Янтарная, 64 или по телефонам (0512) 64-48-97, 40-20-01, 102», – обратились в полиции.

Напомним, что на Николаевщине полицейские разыскивают подростка, который почти неделю назад ушел из дома и пропал.