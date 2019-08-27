В Корабельном районе Николаева дети обожглись серной кислотой, которую нашли возле гаража

В понедельник, 26 августа, в Корабельном районе Николаева трое детей обнаружили возле гаража серную кислоту и получили незначительные ожоги после контакта с веществом.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Во вторник, 27 августа, в 12:10 по экстренному номеру «101» от сотрудников полиции поступила информация о том, что вблизи разобранного гаража на проспекте Богоявленском обнаружены химические реактивы. Как выяснилось, 26 августа во время игр их нашли местные дети. При контакте с неизвестным веществом трое из них получили незначительные ожоги.

К месту направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория аварийно-спасательного отряда специального назначения. В ходе химической разведки группой радиационной, химической и биологической защиты установлено, что открытые емкости содержат серную кислоту. Сейчас спасатели пятно с кислотой нейтрализовали, угрозы для граждан нет.

Для утилизации остальных реактивов будут задействованы сотрудники 10-го взвода Государственного военизированного горно-спасательного отряда совместно с администрацией Корабельного района.

Напомним, что ранее на окраине Николаева неизвестные устроили свалку из ртутных ламп.