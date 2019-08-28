На Николаевщине горели котельная, летняя кухня и две хозпостройки

Фото - иллюстрация В течение 26-27 августа зарегистрировано пять пожаров сооружений хозяйственного назначения на территории частного сектора в Арбузинском, Вознесенском, Первомайском районах, городах Новый Буг и Снигиревка.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В ведомстве отметили, что особого внимания заслуживает пожар, произошло 27 августа в Константиновке Арбузинского района. Спасателям в 3:43 сообщили о пожаре на улице Островского. К месту был направлен дежурный караул 25-й государственной пожарно-спасательной. Пожарными по прибытию установлено, что огнем полностью охвачена кровля котельной и частично гаража. Пожар площадью 28 квадратных метров локализован в 04:00, в 04:15 - ликвидирован.

В свою очередь, во время пожара летней кухни и двух хозяйственных сооружений общей площадью 50 квадратных метров на улице Садовой в селе Бакай Вознесенского района сотрудникам ГСЧС удалось спасти от огня частный жилой дом, который находился рядом.

Всего в ликвидации пожаров от ГСЧС задействовалось девять единиц пожарно-спасательной техники, 26 человек личного состава.

Напомним, что на Николаевщине во дворе частного дома горел автомобиль.