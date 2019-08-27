На трассе возле Николаева в ДТП погиб двухлетний мальчик, еще один ребенок травмирован

Во вторник, 27 августа, около 20:30 на автодороге «Николаев-Благовещенское» вблизи села Себино Новоодесского района в результате ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-2106» погиб двухлетний мальчик, еще один ребенок травмировался.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Согласно информации полиции, 36-летний водитель «Жигулей», двигаясь в направлении Новой Одессы, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате от полученных травм скончался двухлетний мальчик, который находился в салоне. Кроме него в автомобиле находились еще двое несовершеннолетних детей, сведения о их состояния уточняется. Предварительно известно, что телесные повреждения получила девятилетняя девочка, мальчик 14-ти лет проходит обследование, водитель «ВАЗа »не пострадал.

Из объяснений водителя, ДТП произошло из-за неисправности транспортного средства, которая возникла во время движения.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты Следственного управления николаевского Главка полиции.

«Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее на Николаевщине в ДТП с участием автомобиля «Citroen Berlingo» и пассажирского автобуса «Neoplan ВХ» погиб мужчина и двое детей.