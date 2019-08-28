В Дрогобиче из-за взрыва обвалилась часть четырехэтажного дома – есть погибшие и раненые

В Дрогобыче Львовской области в результате взрыва ночью 28 августа произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж. Есть погибшие и раненые, в том числе дети.

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09:06 В ГУ ГСЧС области сообщили, что нашли тело еще одного человека.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

09:01 В результате обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101, который произошел около трех ночи, погиб один человек, еще семь госпитализированы, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Львовской области.

Среди пострадавших 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 год. Личность погибшего устанавливается.

В ГСЧС отметили, что в доме произошел взрыв бытового газа. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Продолжаются поисково-спасательные работы. Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 270-1 Уголовного кодекса («Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства»). Санкция статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы

Напомним, как 12 мая 2014 года в Николаеве произошел взрыв газа в доме по адресу Лазурная, 40, в результате чего погибло семь человек. Плиты перекрытия рухнули с 10-го по первый этаж, полностью разрушенными оказались три верхних этажа дома.

Признанного виновным жильца дома на Лазурной звали Юрий Алфимов. Ранее сообщалось, что его родственники, а также родственники других погибших не верили в версию, что Алфимов покончил с собой.