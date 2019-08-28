На Николаевщине выгорело 30 гектаров сухой травы и кустарника - подозревают поджог и неосторожное обращение с огнем

В течение 27 августа в Службу спасения обращались 13 раз с сообщениями о пожарах на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Общая площадь на которой выгорела сухая трава, кустарники, мусор, пожатвенные остатки, кусты, деревья, камыш и хвойная подстилка - 30,9 гектаров. Огонь бушевал в Братском, Витовском, Новобугском, Николаевском, Вознесенском, Очаковском, Баштанском, Доманевском районах и в городах Николаев и Баштанка.

В случаях пожаров пожатвенных остатков и хвойной подстилки вероятная причина возникновения - поджог, в других случаях - неосторожное обращение с огнем.

Всего от ГСЧС привлекалось 58 человек личного состава и 15 единиц техники. Дополнительного работали пожарные местной пожарной охраны Галициново, Щербани, Александровка, Парутино, трактор с бочкой открытого акционерного общества «Агрохим», сотрудники лесного хозяйства и трактор с бочкой государственного предприятия «Вознесенское лесное хозяйство».

Напомним, как в Николаевской области за сутки 25 августа произошло 11 пожаров в природных экосистемах.