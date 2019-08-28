«50 на 50, или выживете, или нет»: директор ЦЗЖ рассказал, как у жительницы Николаевщины вымогали деньги за вакцину от бешенства

Директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что в Витовской центральной районной больнице у пациентки требовали деньги за помощь после укуса животного, а также настаивали на покупке вакцины за свой счет.

Об этом Голобродский написал на своей странице в Facebook, приложив фото соответствующей жалобы пострадавшей.

По его словам, женщина обратилась в больницу за помощью после того, как ее покусала бродячая кошка в селе Лиманы. Сразу же медперсонал попросил оплатить 500 гривен какого-то «взноса».

«После третьего укола предупредили, что четвертый и пятый будут делать, только если она оплатит еще 500 грн и сама купит вакцину стоимостью 900 грн, и указали аптеку… на вопрос пострадавшей, что будет если она не сможет купить вакцину, «медицинский работник» ответила пожилой женщине, что тогда «через 90 дней 50 на 50, или выживете или нет»… дальше истерика, судорожный поиск денег, обращение к соседке и в пятницу вечером я узнаю об этой истории», – написал Голобродский.

После того, как он узнал об этой истории, он сообщил об инциденте в приемную облгосадминитрации и проблема с четвертым уколом разрешилась. Но при необходимости еще одного укола 27 августа медперсонал якобы снова направил женщину покупать препарат за свои деньги.

«Вопрос к Управлению здравоохранения Николаевской облгосадминистрации : почему эта схема, которую мы практически искоренили в городе, процветает в районных больницах? Или может быть действительно в лечебных учреждениях области нет вакцины против бешенства?!?» – написал директор ЦЗЖ.

Напомним, ранее сообщалось, как на Николаевщине собирались с самолета разбрасывать вакцину, чтобы лисицы не заразились бешенством.