В Черноморке браконьеры, которые незаконно вылавливали рыбу, напали на рыбоохранный патруль

Березанский лиман Во вторник, 27 августа, во время очередного рейда на Березанском лимане браконьеры совершили нападение на сотрудников Николаевского рыбоохранного патруля.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области.

В ходе проведения рыбоохранного рейда около 21:00 на побережье села Черноморка неизвестные напали на государственных инспекторов с целью избежания ответственности за незаконный вылов рыбы.

– Во время действия запрета на лов кефали браконьеры активизировали свою деятельность. За последнюю неделю зафиксировано уже несколько грубых нарушений. Во время рейда на Березанском лимане на двух инспекторов дерзко напали. Уверен, что инцидент будет оперативно расследован, а виновные в совершении противоправных действий наказаны. Ведем борьбу дальше, – комментирует начальник управления Евгений Мищенко.

В результате нападения инспекторы патруля получили телесные повреждения. По данному факту сотрудники Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области приняли заявление о возможном совершении уголовного преступления.

Напомним, что ранее на Николаевщине задержали браконьера, который вылавливал молодняк кефали.