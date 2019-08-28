На парковке возле Николаевского автовокзала горела легковушка – огонь перебросился на еще одну машину

В Николаеве в среду, 28 августа, возле автовокзала горел легковой автомобиль.

Об этом в Facebook сообщила Лина Бойкив, опубликовав видео происшествия.

На видео зафиксировано, как на парковке возле центрального входа в здание вокзала горит автомобиль. При этом возле него также находилась другая машина и через время огонь перебросился на нее.

Несколько позже на место приехали пожарные и затушили пожар.

Огонь до прибытия сотрудников ГСЧС успел почти полностью уничтожить автомобили. Водитель загоревшегося автомобиля сначала пытался самостоятельно ликвидировать возгорание и получил незначительные ожоги ног - медики на месте предоставили ему помощь.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» очевидцы инцидента, водитель загоревшегося автомобиля пояснил полицейским, что дым из машины он заметил еще на кольце и решил припарковать транспортное средство, после чего и поехал на парковку возле автовокзала.

Напомним, как 13 августа на улице 68-ми Десантников в Центральном районе Николаева произошел пожар автомобиля «Жигули».