На Северодонецком «Азоте» произошла утечка аммиачной воды – загрязнения атмосферы не произошло

Во вторник, 27 августа, вечером, около 21:00 на ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» в Луганской области произошла утечка аммиачной воды.

Об этом сообщается на сайте Северодонецкого горсовета.

Согласно сообщению, загрязнения атмосферы не произошло, а утечка устранена.

- На тот момент был штиль, поэтому загрязнения атмосферы города по данным городского совета, не произошло. Просьба соблюдать спокойствие, – сказано в сообщении горсовета.

Отметим, ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», входит в холдинг Ostchem группы Group DF Дмитрия Фирташа, в январе-2019 возобновило производство аммиачной селитры после приостановки выпуска азотных удобрений в сентябре-2018 в связи с накоплением на складах продукции в объеме, достаточном для полного покрытия потребностей аграриев. В декабре 2019 года предприятие планирует запустить производство жидких азотных удобрений КАС.

Напомним, ранее в Запорожье на заводе произошла утечка титана.