В Чехии беременная женщина, у которой отмер мозг, «родила» здорового ребенка

фото: клиника в Брно, фото из Интернета В Чехии женщина, которая более трех месяцев находится в коме из-за смерти головного мозга, родила здорового ребенка.

Об этом пишет DW.

27-летняя женщина на 16-й неделе беременности перенесла кровоизлияние в мозг. В автомобиле скорой помощи ее состояние ухудшилось, а по прибытии в больницу медики констатировали смерть головного мозга.

Представители университетской клиники Брно рассказали, что врачи искусственно поддерживали жизненные функции в организме женщины до рождения ребенка.

Ребенок появился на свет здоровым благодаря кесареву сечению, вес младенца при рождении составил 2,1 килограмма. Сейчас новорожденная девочка находится с отцом.

После родов системы жизнеобеспечения матери были отключены.

Напомним, в Португалии родился ребенок спортсменки Катарины Секвейра, которая умерла в декабре 2018 года после приступа астмы – до этого времени медики искусственно поддерживали ее организм для созревания плода.