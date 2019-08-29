В Италии проснулся вулкан Стромболи

На юге Италии у побережья Сицилии 28 августа проснулся на вулкан Стромболи.

Об этом сообщает ANSA.

В результате его окрестности засыпало песком, пеплом и другим вулканическим материалом.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Последнее извержение почувствовали туристы и жители острова и других близких к нему мест на архипелаге. Высокий столб дыма был виден за много километров.

По словам президента региона Сицилия Нелло Мусумечи, движение частных лодок в районе острова было приостановлено на несколько часов в качестве меры пресечения.

Напомним, в Демократической республике Конго украинские миротворцы на вертолете Ми-8 доставили группу ученых на активный вулкан Ньямлагира, высота кратера которого достигает трех километров.