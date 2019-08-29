Под завалами дома в Дрогобыче достали восемь тел, среди них ребенок – поиски людей прекратили

Под завалами разрушенной части дома в Дрогобыче 29 августа спасатели извлекли еще шесть тел людей, в том числе одного ребенка.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Львовской области.

Как известно, один из подъездов этого четырехэтажного дома разрушился из-за взрыва, который случился ночью 28 августа.

«Под завалами обнаружены тела 8 человек: 28 августа 2019: женщину (1975 г.р.) - 5:20; мужчины (1962 г.р.) - 8:25; 29 августа 2019: мужчины (1977 г.р.) - 00:20; женщину (1940 г.р.) - 2:50; женщину (1955 г.р.) - 3:16; мальчика (5 лет) - 3:29; женщину (1939 г.р.) - 4:50; женщину (1998 г.р.) - 6:00», – сообщили в ГУ ГСЧС в Львовской области.

Поисково-спасательные работы завершены. По оперативной информации под завалами людей нет. Продолжаются работы по разбору завала строительных конструкций.