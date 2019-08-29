В Николаеве горел склад АТБ – людей эвакуировали из супермаркета

В Николаеве в Заводском районе вечером 28 августа в складском помещении супермаркета на улице Крылова произошел пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сигнал о пожаре поступил спасателям в 21:19. По указанному адресу направились отделения 2-й, 3-й государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра и автомобиль обеспечения аварийно-спасательного отряда специального назначения

По прибытию выяснилось, что огнем охвачена площадь 20 квадратных метров. Значительную пожарную нагрузку составили большое количество гофротары, пластиковые ящики и деревянные поддоны. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы провели разведку и приступили к тушению пожара

До прибытия спасателей администрацией проведена эвакуация посетителей из задымленного супермаркета.

Во время пожара никто не пострадал. В 21:45 горение локализовали, в 21:50 - ликвидировали, не допустив распространения огня на смежные помещения здания.По предварительным данным причиной стало короткое замыкание электросети.

Очевидцы уточнили «Преступности.НЕТ», что речь идет о супермаркете АТБ.

Всего от ГСЧС привлекалось 17 человек личного состава и пять единиц техники. Дополнительно работали аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго» и сотрудники полиции.

Напомним, как возле николаевского рынка «Колос» сгорел магазин.