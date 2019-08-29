В Крыму на 10 суток арестовали блогера, пропагандирующего идею примирения «всех стран мира с Россией» и снятия с неё санкций

В Крыму арестовали на десять суток российского бизнесмена и блогера Лаки Ли. Он продвигал идею своего проекта «PeaceMan», о примирении всех стран мира и снятии санкций с России. Полицейские «затолкали» его в автомобиль и увезли.

Об этом сообщает «Крым.Реалии».

50-летний блогер Лаки Ли – уроженец Караганды (Казахстан), гражданин России корейского происхождения. Он шоумен, владелец стрип-клуба в Москве, президент Ассоциации стрип-клубов России, в свободное время ведет блогерскую деятельность. Через свои YouTube-канал Lucky Lee 69 и сайт продвигает свой клуб и идею «мира между всеми нациями, народами и странами, особенно между Россией и США».

В рамках своего проекта 23 августа Лаки Ли с командой прилетел в Крым, где продвигал свою идею миротворчества на российском фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ», который проводила в Судаке структура Федерального агентства по делам молодежи «Центр развития культурных инициатив». На следующий день, 24 августа, блогер был задержан российскими правоохранителями, а затем отправлен в следственный изолятор.

Сотрудники полиции попросили у Лаки Ли документы и журналистское удостоверение, а также билет на фестиваль «Таврида-АРТ». Они также захотели проверить подлинность документов и пригласили блогера последовать за ними.

Лаки Ли согласился добровольно пойти с полицейскими. Он отдал кепку с камерой коллегам из своей команды и попросил их принести ему другую камеру для съемки поездки в полицию. Но в это время человек в камуфляже начал под руки толкать его к полицейской машине. В этот момент блогер начал играть на балалайке, с которой пришел на пляж. Полицейские затем отняли ее.

Когда блогера сажали в автомобиль, он потребовал, чтобы с ним вместе поехала его коллега Катя, но ее в автомобиль не пустили. Тогда Лаки Ли начал сопротивляться. Полицейские попытались силой погрузить его в автомобиль, схватив за руки и ноги.

«Миротворца убивают! За что?!» – кричал он, вырываясь из рук полиции.

В этот момент силовики уронили блогера на землю.

«Несмотря на то, что я независимый журналист, мне начали грубо заламывать руки, вырывать балалайку и пытаться затолкнуть в полицейскую машину» – сообщил Лаки Ли.

24 августа Судакский городской суд арестовал Лаки Ли на 10 суток и он объявил бессрочную голодовку, сообщает крымский пророссийский активист Илья Большедворов.

«Он (Лаки Ли – ПН) объявил бессрочную голодовку 24 августа с 22:00 в знак протеста по применению необоснованной грубой физической силы при задержании и ареста. Лаки Ли обвинили по ряду статей: сопротивление сотруднику полиции (статья 213 УК России), применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК России)», – утверждает активист.

После ареста он успел связаться по телефону со своей командой и согласовать план действий. Кроме ряда публичных акций и писем в адрес международного сообщества он попросил связаться со священниками заграничных церквей, чтобы они публично упомянули его имя во время воскресной службы 1 сентября.

«Я предполагаю, что голодовку я выдержу 15 дней. Когда выйду, дам пресс-конференцию. Если не откликнутся (священники – ПН), то я готов голодать еще после выхода, а там посмотрим», – сказал блогер по телефону.

Он также попросил передать ему в изолятор мелатонин (таблетки для регуляции циклов сна и бодрствования), глазные капли, повязку на глаза и комплект канцелярских ручек.

Напомним, как суд арестовал скандального блогера Сороченко с залогом в 40 тысяч. Он избил участника АТО и снял это на видео. После того, как эта история приобрела общественный резонанс, его объявили в розыск за хулиганство. 17 августа Сороченко задержали в Николаеве, куда он подался в бега. Он ранее судим за кражу и незаконное обращение с оружием.