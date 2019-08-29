В Николаеве горела хозпостройка - спасателям удалось уберечь от огня два дома, в одном из них находились газовые баллоны

В четверг, 29 августа в Николаеве на улице 1-я Слобоская горела хозяйственная постройка.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 1:24 на службу «101» поступило сообщение от соседей, которые увидели, что напротив их дома, через улицу пылает хозяйственная постройка. К месту направлено пожарных 3-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей, автомобиль газодымозащитной службы аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и очередная смена оперативно-координационного центра.

Как оказалось, огонь с хозяйственного здания перекинулся на крышу жилого дома, где внутри одной из комнат находились два газовых баллона. Спасатели подали ствол на охлаждение и в дальнейшем вынесли их на улицу. Благодаря быстрым действиям от уничтожения огнем спасены два жилых дома. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Всего от ГСЧС привлекалось 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Дополнительно на месте работали представители АО «Николаевоблэнерго» и ОАО «Николаевгаз».

Напомним, что в течение 26-27 августа зарегистрировано пять пожаров сооружений хозяйственного назначения на территории частного сектора в Арбузинском, Вознесенском, Первомайском районах, городах Новый Буг и Снигиревка.