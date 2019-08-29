На Харьковщине нетрезвый мужчина пришел в больницу с японским мечом, чтобы измерить давление

В селе Высочиновка Харьковской области нетрезвый мужчина пришел на прием к врачу с японским мечом и угрожал медработникам физической расправой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии в помещении местной амбулатории поступило в полицию 27 августа. Установлено, что около 14:00 мужчина прибыл в больницу, чтобы измерить давление, при этом он принес с собой предмет в виде меча.

Семейный врач сделала замечание пациенту, но он начал ругаться в адрес персонала нецензурной бранью и угрожать физической расправой. После этого он обнажил меч-катану и сделал несколько взмахов, приставив его к медику. Мужчина заявил медперсоналу и пациентам о своей безнаказанности.

В конце концов, полицейские задержали дебошира - 59-летнего ранее судимого местного жителя. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по статье - 7 лет лишения свободы.



Напомним, как в Одессе трое нетрезвых молодчиков пытались проникнуть в санаторий «Лермонтовский». Там они подрались с охранником, который также оказался в состоянии алкогольного опьянения и пытался дать отпор «недоброжелателям» с помощью меча и топора.