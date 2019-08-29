В заброшенном лагере Днепра нашли обезглавленное тело женщины - смерть наступила три месяца назад

В среду, 28 августа, в Днепре на одной из центральных улиц нашли обезглавленное женское тело.

Об этом сообщает «Информатор».

Жуткую находку обнаружили около 18:00 на территории заброшенного летнего театра по улице Воскресенской. Тело без головы было замотано в тряпки. При детальном осмотре места происшествия неподалеку нашли и голову.

По предварительной информации, смерть женщины наступила 2-3 месяца назад. По словам правоохранителей, личность женщины установить не удалось. Умершая была похожа на бездомную. Что стало причиной смерти и почему тело было без головы, будут выяснять правоохранители.

Напомним, как на Ровенщине женщина отрезала голову мужу и пыталась расчленить тело – в полиции установили, что мужчина часто издевался над своей женой