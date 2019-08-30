На Николаевщине у фуры на ходу загорелся полуприцеп с квасом

В Николаевской области на дороге у грузового автомобиля загорелся полуприцеп с квасом.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

29 августа в 18:00 на линию «101» поступило сообщение о пожаре полуприцепа грузового автомобиля «DAF», который двигался на автодороге Н-24 «Благовещенское - Вознесенск - Николаев» возле села Михайловка Новоодесского района.

По вызову направлено дежурный караул 21-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 18:26 пожар площадью 15 квадратных метров локализовали, в 18:35 – ликвидировали. При этом 24 поддона кегового кваса уберегли.

К тушению привлекались четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники. На месте также работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как на трассе в Николаевской области во время движения загорелся прицеп грузовика и огонь уничтожил упаковки с соком.