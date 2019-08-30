На Николаевщине в двух лесничествах из-за поджогов горела хвойная подстилка

В Николаевской области на территории двух лесничеств горела хвойная подстилка и вероятной причиной этого является поджог.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

«По предварительным данным поджоги вызвали пожары хвойной подстилки на территории Баловно-Матвеевского лесного урочища государственного предприятия «Николаевское лесное хозяйство» г. Николаева и государственного предприятия «Андреевское лесничество», в с. Андреевка Яснопольского сельского совета Николаевского района», – говорится в сообщении

Общая площадь пожара в лесных массивах составила 0,23 гектар. На помощь спасателям 1-й, 5-й, 19-й государственных пожарно-спасательных частей Николаева пришли работники вышеуказанных лесхозов.

Всего в течение 29-30 августа пожарными в Николаевской области ликвидировано 15 пожаров на открытых территориях. Как обычно, горела сухая трава, камыш, кустарники, мусора. На этот раз пожары зафиксировано в Витовском, Баштанском, Вознесенском, Николаевском, Арбузинском, Очаковском, Казанковском районах, городах Николаеве, Баштанке и Вознесенске.

В общем от пожаров сухостоя в сутки пострадало 26,2 гектар открытых территорий Николаевщины. В большинстве случаев вероятная причина их возникновения - неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц. К борьбе с огнем привлекались 56 человек личного состава и 16 единиц техники. Дополнительно работали представители лесничества.

Напомним, как астронавт показал лесные пожары в долине Амазонки из Космоса.