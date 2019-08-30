В Николаеве седельный тягач сбил бетонный столб – водитель не пострадал

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» В пятницу, 30 августа, в Николаеве на трассе на Одессу грузовой автомобиль «DAF» врезался в столб.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, грузовик двигался по улице Рыночной и зацепил бордюр, по инерции автомобиль поехал в сторону столба и сбил опору, которая повалилась на проезжую часть. Упавший столб перекрыл две полосы, из-за чего движение транспорта было частично затруднено.

В результате аварии никто не пострадал, грузовик получил механические повреждения. Как пояснил сам водитель, он был уставший. Признаков опьянения у него замечено не было.

В то же время очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» сообщили, что столб зацепил также и электропровода.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» и Новости-Н

Напомним, как в Николаеве водителю стало плохо за рулем – автомобиль врезался в столб, повредил газовую трубу и въехал в палисадник.