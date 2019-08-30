В центре Николаева легковой автомобиль «Chevrolet» въехал в прицеп фуры «Renault», которая пропускала пешехода на «зебре»

30 августа, в Николаеве на пересечении улиц Никольская и Соборная, около пешеходного перехода столкнулись фура «Renault» и легковой автомобиль «Chevrolet».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

По предварительным данным, со слов водителя фуры, он притормозил около «зебры», чтобы пропустить пешехода. В этот момент в его прицеп врезался водитель «Chevrolet». Отмечается, что он не успел среагировать на остановку фуры.

В результате происшествия никто не пострадал. На Никольской, по состоянию на 12:40, было затруднено движение.

Также напомним, как в этот же день, в Николаеве на трассе на Одессу грузовой автомобиль «DAF» врезался в столб. А ранее, во вторник, 27 августа, около 20:30 на автодороге «Николаев-Благовещенское» вблизи села Себино Новоодесского района в результате ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-2106» погиб двухлетний мальчик, еще один ребенок травмировался.