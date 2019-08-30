На Львовщине горит склад химпредприятия - глава ОГА рекомендовал жителям закрыть окна и не выходить из дома без необходимости

30 августа, на Львовщине в Пустомытовском районе в селе Чижки в одноэтажном складском здании химпредприятия возник пожар.

Об этом сообщает ГСЧС.

По данным спасателей, пожар возник в одноэтажном складском здании. Огонь был локализирован на площади 2 тысячи квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается до сих пор.

По предварительной информации, пострадали два работника предприятия.

Глава Львовской ОГА Маркиян Мальский рекомендовал жителям закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости.

В департаменте гражданской защиты ЛОГА «ZAXID.NET» добавили, что огонь перекинулся на административное здание и автомобили.

Предприятие «Ника Друк», на котором возник пожар, занимается производством упаковочных материалов, промышленной и бытовой химии.

Напомним, как в Николаеве в Заводском районе вечером 28 августа в складском помещении супермаркета на улице Крылова произошел пожар. А ранее, 31 мая, в Николаеве возник пожар в складском помещении подвального этажа в пятиэтажном здании на улице Шевченко.