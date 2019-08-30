Экс-главу НБУ Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль

Валерия Гонтарева Экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

Об этом она сообщила в комментарии «LIGA.net».

– Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться, - отметила Гонтарева.

Она сообщила, что получила серьезные травмы.

– Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую, - написала Гонтарева.

Напомним, что заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик рассказал журналистам, что ГПУ по делу Курченко объявила о подозрении экс-главе АП Ложкину, бывшей главе Нацбанка Гонтаревой, действующему замглавы Администрации президента Филатову.

В свою очередь, Гонтарева заявила, что не намерена идти на допрос в Генеральную прокуратуру и приглашает следователей в Лондон.

Напомним, как 14 февраля НАБУ провело обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Обыски НАБУ в были проведены в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления должностными лицами регулятора своим служебным положением при принятии решения о введении в действие так называемой формулы «Роттердам+».

По данным Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, на формуле «Роттердам+» олигарх Ринат Ахметов заработал более 40 миллиардов гривен.

Также ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро 19 июля 2019 года провели обыски в центральном офисе инвестиционной компании ICU в Киеве в рамках данного дела.

Инвестгруппа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, была засова на в 2006 году. В 2007-2014 годах председателем совета директоров группы ICU была Валерия Гонтарева. В 2014 году после назначения председателем Национального банка Гонтарева продала свою долю в компании.

Собственниками группы являются ее топ-менеджмент Макар Пасенюк и Константин Стеценко, которым принадлежит 45 % и 44,99% акций. Еще 9,99% принадлежат экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину.