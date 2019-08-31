Пожар на складе химпредприятия Львовщины удалось потушить

Пожар, который произошел сегодня в селе Чижки Львовской области на территории складов химпредприятия "Ника Друк", был ликвидирован.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что 30 августа, на Львовщине в Пустомытовском районе в селе Чижки в одноэтажном складском здании химпредприятия возник пожар.

Сообщается, что пожар на территории складских помещений площадью 2 тыс. квадратных метров удалось локализировать в 15:44, полностью загасить - в 18:17.

Отмечается, что в результате замеров воздуха не было обнаружено превышения нормы вредных химических веществ.

«Было совершено 7 замеров воздуха по периметру территории складских помещений, на которой возник пожар. Предельной допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено», - говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 114 человек и 30 единиц техники.

Напомним, как в Николаеве в Заводском районе вечером 28 августа в складском помещении супермаркета на улице Крылова произошел пожар. А ранее, 31 мая, в Николаеве возник пожар в складском помещении подвального этажа в пятиэтажном здании на улице Шевченко.