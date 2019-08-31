В Николаеве вечером мусоровоз «МАЗ» протаранил «Жигули» – пострадал 7-летний ребенок

Вечером в пятницу, 30 августа, на пересечении улиц Пограничная и 6-я Слободская в Николаеве столкнулись мусоровоз «МАЗ» и легковой автомобиль «ВАЗ-2106».

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

По словам водителя «Жигулей», он ехал по улице 6-я Слободская со стороны улицы Кузнечной в направлении улицы Чкалова. На перекрестке с улицей 6-й Слободской водитель успел пересечь одну полосу, после чего загорелся запрещающий сигнал светофора. «Жигули» остановились. После того, как загорелся зеленый, автомобиль тронулся, в этот момент справа в бок «шестерке» влетел мусоровоз «МАЗ», двигавшийся по улице Пограничной, со стороны Богоявленского проспекта в направлении улицы Садовой.

В результате ДТП пострадал 7-летний ребенок — сын водителя «Жигулей», сидевший на заднем сидении. По предварительным данным у мальчика черепно-мозговая травма и травма руки.

Водитель мусоровоза утверждает, что не заметил, как загорелся красный сигнал светофора.

На время разбирательств движение по улице 6-й Слободской на данном участке было полностью перекрыто, транспорт сотрудники патрульной полиции направляли в объезд.

Напомним, 27 августа на автодороге «Николаев-Благовещенское» вблизи села Себино Новоодесского района перевернулся автомобиль «ВАЗ-2106», в результате чего 2-летний ребенок погиб, еще двое детей получили травмы. Во время медицинского освидетельствования правоохранители выяснили, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.