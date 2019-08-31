На Харьковщине от взрыва неизвестного предмета погиб пограничник

Во время несения службы на границе в пределах Харьковской области в результате разрыва неизвестного взрывного предмета от полученного ранения погиб пограничник.

Об этом сообщает отдел по работе со СМИ Администрации ГПСУ.

Пограничный наряд Харьковского отряда выполнял определенные задачи с длительным несением службы неподалеку государственной границы с Россией. Военнослужащие прикрывали подступы к госгранице в пределах Волчанского района на определенной удаленности от подразделения.

«Около 19 часов 30 августа в момент отдыха и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранения в шею. Другой пограничник из состава наряда немедленно предоставил раненому первую помощь, сообщил в подразделение и на место была вызвана скорая», – говорится в сообщении.

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.

О данном происшествии пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции, СБУ и военной прокуратуры. На месте, где произошел взрыв, работают следователи.

«Государственная пограничная служба Украины выражает глубокие слова соболезнования родным и близким военнослужащего, погибшего во время несения службы, охраняя украинскую границу. Для объективного установления причин, приведших к гибели охранника границы на месте также работает группа офицеров пограничного ведомства», – добавили в ГПСУ.

Напомним, в сентябре 2017 года на участке отдела «Станично-Луганское» на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое военнослужащих состава пограничного наряда. От полученных травм они скончались на месте.