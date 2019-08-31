Возле Вознесенска третий день горит мусорный полигон

Возле села Таборовка Вознесенского 31 августа продолжают тушить пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Информация о пожаре на территории этой свалки поступила 29 августа в 06:30. По прибытии пожарными установлено, что огонь успел распространиться на ориентировочную площадь в один гектар. Силами пожарных, вспомогательной техники коммунального предприятия инженерной машины разграждения воинской части А 2734 в тот же день в 08:30 ее локализовали, в 13:00 - ликвидировали.

Несмотря на работу личного состава и техники, ряд факторов, среди которых: значительное накопление продуктов гниения, жаркая погода, порывистый ветер, снова провоцировались новые очаги открытого горения и тления, ориентировочная площадь которых сейчас составляет около одного гектра.

Едкий дым распространяется на достаточное расстояние, в частности: территорию близко расположенных сел Таборовка, Раково и города Вознесенск.

29 августа на базе Вознесенской горсовета состоялось заседание районной комиссии ТЭБ и ЧС, на которой приняты соответствующие решения о принятии ряда мер, направленных на скорейшую ликвидацию пожара. Руководство Вознесенска приняло решение об освобождении от занимаемой должности директора коммунального предприятия «Санитарная очистка города».

По состоянию на 10:00 31 августа на месте работает личный состав и две единицы техники 12-й государственной пожарно-спасательной части и еще три единицы тяжелой инженерной техники субъектов хозяйствования.

Напомним, 1 мая на полигоне твердых бытовых отходов возле Николаева произошел обвал мусора, вследствие чего погиб девятилетний ребенок.

Ребенок, который погиб на полигоне твердых бытовых отходов в пригороде Николаева, попал туда вместе с группой лиц ромской национальности через забор.

Из-за инцидента, 2 мая, в Николаевском городском совете экстренно собрали комиссию по вопросам ЖКХ из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло на свалке ТБО 1 мая, в результате которого погиб 9-летний ребенок. Однако никаких конкретных решений принято не было, члены комиссии сошлись на том, что они выедут на место трагедии в понедельник.

Кроме того, директора КП Андрея Цизина отстранили от должности, а его обязанности будет выполнять его первый заместитель Максим Дедусь.

Также стало известно, что мать погибшего на свалке ребенка ранее лишили родительских прав.

К тому же в Николаевской мэрии попросили «Николаевкоммунтранс» заделать дыру в заборе на свалке и подсчитать, во сколько обойдется охрана. Но 4 мая стало известно, что неизвестные проделали новые дырки в заборе вокруг мусорного полигона и даже устроили подкоп.

Ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете за последние 10 лет рассмотрели более 30 коммерческих предложений по строительству в городе мусороперерабатывающего завода, но ни один не выбрали.

Также стало известно, что завод не могут построить, так как мэрия не выделила под него землю.

Стоит отметить, что в НАБУ по заявлению нардепа открыли производство на мэра Николаева за меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода. Речь идет о подписании меморандума с «Вейст ту Энерджи Корп.».

В марте 2019 года, Александр Сенкевич отметил, что на территории города нет мусороперерабатывающего завода не только из-за отсутствия места, но и инвесторов-мошенников, которые не готовы вкладываться.

В частности, мэр Александр Сенкевич заявлял, что любые инвестиции в строительство сортировочной линии будут глупыми, так как это обяжет власть на какое-то время отказаться от строительства мусороперерабатывающего завода.